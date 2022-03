Tuttosport titola: "Pioli è il moltiplicaMilan!"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Pioli è il moltiplicaMilan!", titola l'edizione odierna di Tuttosport soffermandosi sul lavoro del tecnico emiliano. "Cambi di modulo e ruoli innovativi per medie da vetta", scrive il quotidiano torinese, che poi aggiunge: "Pioli, in sella da 22 mesi, ha mantenuto i rossoneri nelle zone alte variando il 4-2-3-1 con le squadre molto chiuse, oltre a proporre terzini che tagliano al centro e Kessie anche in versione rifinitore".