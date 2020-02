Tuttosport titola: "Pioli, Firenze nel cuore"

Quella di sabato non sarà una partita come le altre per Stefano Pioli, che ha un legame particolare con Firenze e la Fiorentina. Come riporta Tuttosport, il tecnico rossonero faticherà a ricacciare in gola la lacrime quando rimetterà piede al “Franchi” e rivedrà Pezzella, Chiesa, Milenkovic, Benassi, i suoi ragazzi che lo convinsero a non mollare, a restare per cercare insieme di ripartire dopo il dramma di Astori.