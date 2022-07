Tuttosport titola: "Sanches, il Psg era un bluff. Il Milan torna a trattare"

MilanNews.it

Secondo quanto riporta oggi Tuttosport non è finita la liaison tra Milan e Renato Sanches, con i rossoneri che sperano ancora di poter portare il portoghese alla corte di Pioli. Il titolo del quotidiano di Torino recita: "Sanches, il Psg era un bluff. Il Milan torna a trattare". Secondo quanto emerge dal pezzo, la manovra del Paris era un bluff, probabilmente per far alzare le richieste del giocatore. Con il Lille i rossoneri avrebbero trovato un accordo sulla base di 10 milioni di euro. C'è da trovare intesa con giocatore e Mendes a cui non basta più la proposta da 3 milioni per 5 anni che gli era stata fatta. Presto sono attesi colloqui tra l'entourage del calciatore e Maldini-Massara.