Il quotidiano Tuttosport in edicola questa mattina dedica spazio in prima pagina alle mosse di mercato della società rossonera. "Simakan in saldo, il Milan è pronto", titola il noto giornale sportivo torinese: "Lo Strasburgo in crisi - si legge - è disposto a lasciar partire i propri gioielli abbassando le pretese".