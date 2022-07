Tuttosport titola sul mercato: "Ziyech è il primo della lista"

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Secondo quanto riporta Tuttosport oggi in edicola, Hakim Ziyech sarebbe il primo nome per la trequarti e l'attacco rossonero. Il quotidiano piemontese titola: "Ziyech è il primo". L'obiettivo di Maldini e Massara è quello di ottenere un prestito oneroso a basse cifre, con diritto di riscatto, e farsi aiutare dal Chelsea con il pagamento dello stipendio da 6 milioni del marocchino. Converrebbe anche al club londinese che vede in Ziyech un esubero al momento, non per le qualità tecniche indiscutibili ma perchè non rientra nel modulo di Tuchel. Il Milan ci punta forte: non è un affare facile ma i buoni rapporti tra le società, rinsaldati nelle ultime stagioni, possono aiutare.