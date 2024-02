Tuttosport titola sul Milan: "Buio a Monza, altro che secondo posto!"

vedi letture

Blackout totale del Milan a Monza. I rossoneri, tra scelte di Pioli sbagliate, errori tecnici clamorosi e un atteggiamento non consono a una squadra che vuole puntare al secondo posto, cadono sotto i colpi di un Monza che sfrutta semplicemente le occasioni che gli vengono concesse. Tuttosport questa mattina titola così per commentare la debacle rossonera all'U-Power Stadium: "Buio a Monza. Milan ko, altro che secondo posto!". Una sconfitta che allontana la Juve che, senza aspettarselo, guadagna addirittura un punto sul Milan.

Nel sottotitolo viene aggiunto: "Bocciato il turnover di Pioli: presi due gol nei primi 45 minuti. Rossoneri subito in 10 nella ripresa per il rosso a Jovic. Rimontano fino al 2-2, poi il crollo finale". Le scelte iniziali di Pioli indirizzano negativamente la gara e i rossoneo tornano a perdere in campionato per la prima volta dal 9 dicembre: quella volta a spuntarla fu l'Atalanta che settimana prossima farà visita a San Siro in campionato.