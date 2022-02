Tuttosport titola: "Un premio per Leao, rinnovo più vicino"

"Un premio per Leao, rinnovo più vicino". È il titolo che l'edizione odierna di Tuttosport dedica all'attaccante portoghese, il quale ha festeggiato "le sue prime 100 partite in rossonero". Nella giornata di ieri, Maldini e Massara hanno celebrato Rafa per l'importante traguardo raggiunto. Ora il prossimo passo è il prolungamento del contratto: Leao firmerà un "accordo al 2026 con ingaggio di 4 milioni più bonus".