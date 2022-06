Tuttosport titola: "Un rinnovo ferma l'altro, con Maldini e Massara bloccati"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Situazione rinnovi che tiene banco in casa Milan: nessun giocatore in scadenza imminente ma la dirigenza che ancora non ha prolungato i propri contratti. L'edizione odierna di Tuttosport, infatti, oggi titola così: "Un rinnovo ferma l'altro, con Maldini e Massara bloccati". Finchè i due responsabili dell'area tecnica non rinnoveranno il proprio contratto, tutto il resto rimarrà in fase di stallo. Da Leao a Bennacer che scadono nel 2024, fino agli adeguamenti di Tonali, Kalulu e Tomori. Le parole uscite oggi sul Financial Times di Gerry Cardinale, comunque, rassicurano tutti.