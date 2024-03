Tuttosport titola: "Una diga per il Milan. Amrabat, più di un’idea"

Tuttosport in edicola questa mattina titola così sul mercato rossonero: "Una diga per il Milan. Amrabat, più di un’idea". Negli ultimi mesi si parla tanto del grande investimento che in estate i rossoneri faranno in attacco, ma in vista della prossima stagione i dirigenti di via Aldo Rossi puntano a rinforzare anche il centrocampo dove manca un elemento con caratteristiche più difensive.

Un profilo che potrebbe fare comodo al Diavolo è Sofyan Amrabat, 27enne mediano del Manchester United in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina (in passato in Italia ha vestito anche la maglia del Verona). Il marocchino sta trovando poco spazio nei Red Devils e quindi potrebbe diventare un interessante opportunità per il Milan. Altri centrocampisti che piacciono ai rossoneri sono Renato Veiga (Basilea) e Walace (Udinese).