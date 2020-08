Tuttosport - Torino, passi avanti per Rodriguez: oggi nuovo contatto con il Milan per chiudere

Secondo Tuttosport, nell'incontro di ieri tra il ds granta Vagnati e quello rossonero Massara sono stati fatti altri passi avanti per il passaggio in granata d Ricardo Rodriguez: c'è ancora distanza tra domanda (3,8 milioni di euro più bonus) e offerta (3 milioni bonus compresi), ma oggi è previsto un nuovo contatto tra le parti per provare ad arrivare ad un accordo definitivo.