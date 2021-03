"Tutti vogliono super Kessie. Milan, blindalo!". È il titolo che l’edizione odierna di Tuttosport dedica in prima pagina al centrocampista rossonero, le cui prestazioni - in Italia e in Europa - non sono certo passate inosservate. Franck ha il contratto in scadenza tra un anno e presto bisognerà cominciare a trattare per il rinnovo.