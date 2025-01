Tuttosport: "Tutto su Rashford, il Milan fa spazio". Okafor-Lipsia, solo un piccolo ritardo

vedi letture

In merito alle mosse dei rossoneri sul mercato, l'edizione odierna di Tuttosport titola così: "Tutto su Rashford, il Mlan fa spazio". Il Diavolo ha messo in cima alla lista dei desideri Marcus Rashford, attaccante in uscita dal Manchester United. L'inglese costa caro, ma in via Aldo Rossi c'è fiducia anche perchè i rossoneri possono ricavare un tesoretto dalla cessione di qualche esubero.

Il primo a partire sarà Noah Okafor che andrà al Lipsia in prestito oneroso (1,5 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 25 milioni. L'affare è slittato di qualche giorno a causa della situazione fiscale della punta svizzera, ma non è assolutamente a rischio. Altri soldi potrebbero poi arrivare dalle cessioni di Luka Romero, attualmente in prestito all'Alaves, che è finito nel mirino del Chivas di Guadalajara, Luka Jovic, i cui agenti stanno cercando una nuova squadra che gli permetta di giocare con continuità, e Alexis Saelemaekers, che la Roma vuole prendere a tutti i costi a titolo definitivo (al momento è in prestito ai gallorossi).