Tuttosport - Verso Juve-Milan: Ibra è prudente ma ci prova

Anche ieri Ibrahimovic ha lavorato in palestra, quindi la sua presenza contro la Juventus è ancora incerta. Come riporta Tuttosport, l'infiammazione al tendine d'Achille consiglia prudenza - lui stesso ha sottolineato di non voler rischiare e l'idea rimane quella di puntare alla sfida di Champions con l'Atletico Madrid del 28 settembre - ma se oggi le sensazioni saranno migliori, chissà che sul pullman verso Torino non salga pure lui.