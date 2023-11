Tuttosport verso Milan-Fiorentina: "Anche Okafor ko. Occasione Jovic: adesso o mai più"

"Anche Okafor ko. Occasione Jovic: adesso o mai più": titola così stamattina Tuttosport in vista di Milan-Fiorentina di domani sera. Oltre a Giroud e Leao, Pioli dovrà fare a meno anche di Okafor che si è infortunato in nazionale. Nuova chance dal primo minuto quindi per il serbo che, dopo una prima di stagione molto deludente, non può sbagliare anche stavolta.