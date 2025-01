Tuttosport - Verso Milan-Parma: il diffidato Fofana potrebbe essere risparmiato in vista del derby

Dopo il successo di mercoledì in Champions League contro il Girona, il Milan tornerà in campo domani alle 12.30 sempre a San Siro in campionato contro il Parma. Per questa sfida, come riferisce stamattina Tuttosport, Sergio Conceiçao sta pensando di risparmiare dal primo minuto Youssouf Fofana, che è diffidato e a Milanello non si vogliono correre rischi visto che domenica prossima 2 febbraio è in programma il derby contro l'Inter. Se il francese non dovesse giocare, spazio a Bennacer, Musah e Reijnders.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3):

16 Maignan

2 Calabria 46 Gabbia 23 Tomori 19 Theo Hernandez

80 Musah 4 Bennacer 14 Reijnders

11 Pulisic 7 Morata 10 Rafa Leao

DOVE VEDERE MILAN-PARMA

Data: domenica 26 gennaio 2025

Ore: 12:30

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN

Web: MilanNews.it