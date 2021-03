In vista del match di domani contro il Manchester United, valido per l'andata degli ottavi di Europa League, Stefano Pioli sembra intenzionato a confermare la stessa coppia di difensori centrali che ha giocato in campionato contro il Verona: al momento, infatti, Alessio Romagnoli e Fikayo Tomori sono in vantaggio su Simon Kjaer per partire dal primo minuto.