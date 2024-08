Tuttosport: "Vos sempre più vicino. Koné resta in stand-by"

vedi letture

Più passano i giorni e più il Milan si avvicina a Silvano Vos, talento 19enne dell'Ajax che non è stato convocato questa sera per il preliminare di Europa League contro il Jagiellonia da Francesco Farioli, segno ulteriore di come la contrattazione con il club rossonero viaggi spedita. Stando a quanto riportato da Tuttosport, il Diavolo ha l’accordo con il giocatore e ora deve trovare quello con i Lancieri che valutano il ragazzo 10 milioni, anche se l'obiettivo è quello di chiudere a poco più della metà per prendere questo talento che fraà sponda fra il Milan Futuro e la prima squadra.

Questo potrebbe portare il Milan a fare almeno un'altra operazione in mezzo al campo, con Manu Koné che da settimane è il preferito della dirigenza per andare a completare la mediana di Paulo Fonseca. Al momento, scrive sempre il quotidiano, l'operazione con il Borussia Monchengladbach sarebbe però in stand-by, complice anche una rosa praticamente sovraffollata.

Solo nel momento in cui dovesse uscire un titolare, ed Ismael Bennacer sembrerebbe essere il principale indiziato, l'arrivo al Milan del centrocmapista francese si potrebbe sbloccare.