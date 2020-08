"Ibra-Milan: conto alla rovescia": titola così questa mattina Tuttosport che spiega che il tecnico Stefano Pioli lo vuole in ritiro tra una settimana e quindi inizia oggi una settimana decisiva per il rinnovo dell'attaccante svedese. Filtra ottimismo, ma Zlatan vuole essere il più pagato come riconoscimento della sua leadership.