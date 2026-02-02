Ultimo giorno di mercato, il CorSport: "Milan e Mateta: decisione sul filo"

Ultimo giorno di mercato, il CorSport: "Milan e Mateta: decisione sul filo"MilanNews.it
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 08:20Rassegna Stampa
di Federico Calabrese

Questa sera alle 20 chiuderà ufficialmente la finestra invernale di mercato in Serie A. Il Milan deve sciogliere ancora quelle che sono le riserve sull'operazione che dovrebbe portare Jean-Philippe Mateta in Italia. L'attaccante del Crystal Palace ha già effettuato le visite mediche ma serviranno ulteriori controlli. 

Ne parla in prima pagina anche l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che titola: "Milan-Mateta, decisione sul filo". Il francese dovrà effettuare ulteriori test al ginocchio, il quotidiano aggiunge: "Strand Larsen al Crystal Palace, oggi altre visite per il francese, Nkunku fa muro". L'ex Lipsia, infatti, non vorrebbe partire.