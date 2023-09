Un gol per cancellare le polemiche, il CorSera: "Leao ritorna in sè"

Rafael Leao non ha vissuto con serenità gli ultimi giorni: dopo la partita con il Newcastle era stato criticato aspramente, forse anche eccessivamente. Alla fine il portoghese, sui social, aveva fatto capire di essersi segnato tutto e dopo otto minuti ieri contro il Verona ha trovato il gol. Il Corriere della Sera oggi titola così: "Leao ritrona in sè". E poi nel sottotitolo: "Gol in avvio per cancellare le polemiche". Una prestazione rossonera che globalmente non è stata spumeggiante ma che ha raggiunto l'obiettivo e che mette quel tantino di pressione all'Inter prima in classifica, oggi in campo alle 12.30 a Empoli.