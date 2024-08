Un punto in due partite. Il CorSpor in apertura: "Milan, via al processo"

La sconfitta di Parma potrebbe lasciare strascichi importanti dalle parti di Milanello, anche perché dopo una settimana intensa e positiva di lavoro, nessuno si sarebbe aspettato un risultato del genere contro i ducali, neanche Paulo Fonseca, che nel post partita del "Tardini" lo ha spiegato in conferenza stampa.

Alla fine è andata così, con il Milan che non si è salvato neanche sotto il punto di vista della prestazione, scialba, senza idee ma soprattutto apatica, senz'anima. Quel senso di sacrificio che ha contraddistinto il gruppo dello scudetto è venuto meno, ed è questa la cosa più preoccupante e della quale Il Corriere dello Sport ha parlato questa mattina titolando: "Milan, via al processo".

La situazione in casa Milan è delicata, alcuni parlano già di crisi, con la partita contro la Lazio che potrebbe essere per un certo senso decisiva non tanto per il futuro di Paulo Fonseca, che potrebbe iniziare ad essere messo in discussione in caso di sconfitta, ma per l'ambiente stesso, che non si aspettava una partenza da un solo punto in due partite.