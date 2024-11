Verso Cagliari-Milan, la Gazzetta sulle scelte di Fonseca: "Torna Chukwueze. Fofana e Reijnders sono insostituibili"

In merito alla scelta di formazione di Paulo Fonseca per la sfida di stasera in casa del Cagliari, La Gazzetta dello Sport titola così stamattina: "Torna Chukwueze. Fofana e Reijnders sono insostituibili". La notizia è certamente la titolarità di Francesco Camarda al centro dell'attacco al posto dell'indisponibile Morata. Rispetto a Madrid, torna dal primo minuto Samuel Chukwueze, mentre per il resto scenderà in campo la stessa formazione che ha iniziato il match di martedì contro il Real Madrid, con in mezzo al campo l'insostituibile coppia Fofana-Reijnders.

Questa la probabile formazione del Milan:

MILAN (4-2-3-1)

Maignan

Emerson Thiaw Tomori Theo

Fofana Reijnders

Chukwueze Pulisic Leao

Camarda