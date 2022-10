Verso Chelsea-Milan, CorSera: "Da Tata a Ballo-Touré, l’ora dei riservisti"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

In vista del match di stasera del Milan contro il Chelsea, il Corriere della Sera titola così questa mattina: "Da Tata a Ballo-Touré, l’ora dei riservisti". I rossoneri arrivano a questa sfida con tanti assenti e quindi Stefano Piolo dovrà affidarsi a diverse seconde linee come Tatarusanu in porta, Dest e Ballo-Touré in difesa e il jolly Krunic che giocherà a destra nel tridente alle spalle dell'insostituibile Giroud.