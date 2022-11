Verso il Salisburgo, la Gazzetta titola: "Come ti riparo il Milan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport di questa mattina dedica spazio anche alle scelte di Stefano Pioli in vista della sfida contro il Salisburgo che si giocherà domani sera allo stadio San Siro e risulterà decisiva per il passaggio del turno di Champions League. Il titolo recita: "Come ti riparo il Milan". Nell'occhiello si legge: "Da Kjaer a Diaz e Giroud. Pioli va sul sicuro con le certezze di coppa". Serve esperienza ed è per questo che il Milan si affideranno almeno inizialmente al bomber francese e al centrale danese. La presenza di Kjaer non fa che rafforzare la difesa che può contare anche sull'aiuto di Kalulu terzino. Domani ci si aspetta anche la risposta di Rafa Leao dopo la serata negativa di Torino.