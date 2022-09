Verso Italia-Inghilterra, Tonali indisponibile: Pobega dalla panchina

MilanNews.it

Questa sera alle 20.45 l'Italia gioca in Nations League contro l'Inghilterra, davanti al pubblico di San Siro. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, Mancini, che deve fare a meno di Sandro Tonali a centrocampo per un problema fisico, ha deciso di schierare Cristante affianco a Barella e Jorginho. Partirà dunque dalla panchina l'altro milanista in azzurro Tommaso Pobega che, nelle scorse ore, era stato indicato anche come possibile soluzione dal primo minuto.