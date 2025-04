Verso la finale di Coppa Italia. CorSport: "Milan, il ds è un nodo. Bologna nel mondo"

Il Corriere dello Sport inizia già a guardare alla finale di Coppa Italia del prossimo 14 maggio a Roma: "Milan, il ds è un nodo. Bologna nel mondo" è il titolo odierno in prima pagina sulle due squadre. In casa rossonera, si continua a cercare il nuovo direttore sportivo. Il casting va avanti orma da mesi, ma per il momento una decisione definitiva non è stata ancora presa. Senza il ds il Diavolo non potrà iniziare a programmare la prossima stagione e nemmeno scegliere il nuovo allenatore.

Il Bologna non è solo in finale di Coppa Italia, ma è anche in piena corsa in campionato per conquistare un posto in Champions League per il secondo anno di fila. Il lavoro di Italiano e dei rossoblù non viene ammirato ed esaltato solo in Italia, ma anche all'estero dove la Cbs per esempio ha celebrato la scalata della squadra emiliana.