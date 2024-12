Verso la Roma. CorSport: "Fonseca pensa a Theo-Jimenez dal 1’ a sinistra"

vedi letture

"Fonseca pensa a Theo-Jimenez dal 1’ a sinistra": titola così questa mattina il Corriere dello Sport sulle possibili scelte di formazione del tecnico del Milan per la sfida casalinga di domenica sera contro la Roma. Senza Leao e Okafor, entrambi out per infortunio, l'allenatore portoghese sarà costretto con ogni probabilità a riproporre a sinistra un duo inedito dall'inizio, visto, ma solo a gara in corso, dal 38’ di Verona-Milan dello scorso 20 dicembre: Theo Hernandez, al rientro dal primo minuto dopo due panchine consecutive, da esterno basso, e il 2005 Alex Jimenez, alla terza di fila da titolare, più avanzato sulla linea dei trequartisti.

Si riporta di seguito il programma della 18esima giornata di Serie A:

28/12/2024 Sabato 15.00 EMPOLI-GENOA DAZN

28/12/2024 Sabato 15.00 PARMA-MONZA DAZN

28/12/2024 Sabato 18.00 CAGLIARI-INTER DAZN

28/12/2024 Sabato 20.45 LAZIO-ATALANTA DAZN/SKY

29/12/2024 Domenica 12.30 UDINESE-TORINO DAZN

29/12/2024 Domenica 15.00 NAPOLI-VENEZIA DAZN

29/12/2024 Domenica 18.00 JUVENTUS-FIORENTINA DAZN/SKY

29/12/2024 Domenica 20.45 MILAN-ROMA DAZN

30/12/2024 Lunedì 18.30 COMO-LECCE DAZN

30/12/2024 Lunedì 20.45 BOLOGNA-HELLAS VERONA DAZN/SKY