Verso Lazio-Milan, il CorSport: "Thiaw in dubbio. Ma dietro sarà Tomori-Pavlovic"

Dopo la disfatta di Parma, il Milan nella giornata di lunedì è tornato a lavorare a Milanello per preparare nel migliore dei modi la trasferta in programma sabato sera a Roma contro la Lazio, dove la formazione rossonera si ritrova già nella condizione di non poter sbagliare.

Per l'Olimpico, però, scrive questa mattina Il Corriere dello Sport, potrebbe essere in dubbio Malick Thiaw, fermato in questi giorni da un problema alla caviglia. Il centrale tedesco, comunque, non sarebbe rientrato fra i titolari, visto che al fianco di Tomori ci sarà nuovamente Strahinja Pavlovic, l'unico a salvarsi nella partita di settimana scorsa contro il Parma.