Verso Lazio-Milan, l'ex Oddo parla a Tuttosport: "Giù le mani dal Milan"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Martedì sera il Milan sarà ospite della Lazio all'Olimpico per l'ultima partita del girone di andata e oggi, sulle colonne di Tuttosport, è stato intervistato un doppio ex autorevole come Massimo Oddo: capitano biancoceleste, passato poi al Milan con cui ha vinto Champions e Campionato. Il titolo dell'intervista riporta le parole dell'ex terzino: "Giù le mani dal Milan". E poi difende la dirigenza: "Facile puntare il dito oggi contro Maldini: ma la società ha un progetto e serve avere calma".