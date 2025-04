Verso Milan-Inter: Leao torna titolare, dal 1' anche Gimenez

Dopo la sconfitta di domenica sera contro il Napoli, il Milan è tornato ad allenarsi subito ieri a Milanello sotto gli occhi di Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada per iniziare a preparare il derby di domani sera contro l'Inter, valido per l'andata delle semifinali di Coppa Italia. Si è rivisto in gruppo Malick Thiaw, out al Maradona per un virus, che potrebbe avere una maglia da titolare al centro della difesa milanista al fianco di Matteo Gabbia (favorito su Strahinja Pavlovic). Potrebbe rivedersi dal 1' anche Yunus Musah, assente a Napoli per squalifica.

Riecco Leao. Anche Gimenez dal 1'

Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge poi che Sergio Conceiçao dovrebbe dare una maglia da titolare anche a Rafael Leao, partito dalla panchina contro la squadra di Conte. Il portoghese dovrà trascinare ancora una volta il Milan e dare anche una mano a Santiago Gimenez a sbloccarsi visto che non segna da un mese mezzo ed è pure reduce dal rigore sbagliato contro il Napoli.