Verso Milan-Juve, Tuttosport: "Tocca a Diaz innescare Ibra"

"Tocca a Diaz innescare Ibra", titola il quotidiano Tuttosport in vista della sfida tra Milan e Juventus. Il giornale torinese si sofferma sulle scelte di Stefano Pioli per il big match di San Siro: "I rossoneri tra certezze e dubbi di formazione - si legge -. Lo svedese dal 12 settembre non segna a San Siro ma Giroud e Rebic vanno in panchina. Calabria soffia il posto a Florenzi".