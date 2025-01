Verso Milan-Parma. Tuttosport: "Davanti è Leao la certezza"

In vista della sfida di oggi alle 12.30 del Milan contro il Parma a San Siro, l'edizione odierna di Tuttosport titola così stamattina: "Davanti è Leao la certezza". I rossoneri devono vincere a tutti i costi per avvicinarsi al quarto posto e Sergio Conceiçao spera che il portoghese, che sarà ovviamente titolare, possa essere decisivo anche contro i gialloblu come lo è già stato qualche giorno fa in Champions League contro il Girona.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1):

16 Maignan

2 Calabria 46 Gabbia 31 Pavlovic 19 Theo Hernandez

4 Bennacer 29 Fofana

11 Pulisic 14 Reijnders 10 Rafa Leao

7 Morata