Verso Milan-Roma, Tonali sfida Pellegrini: Mancini tifa per loro

TONALI-PELLEGRINI, MANCINI TIFA PER LORO

Di loro avrà bisogno Roberto Mancini a fine marzo, quando, contro Macedonia del Nord ed eventualmente una fra Portogallo e Turchia, ci giocheremo l'accesso ai Mondiali. Entrambi, per motivi diversi hanno saltato gli Europei: Sandro Tonali perché non era ancora parte integrante del gruppo, colpa anche di una prima stagione in rossonero sottotono, Lorenzo Pellegrini perché vittima di un infortunio muscolare al flessore sinistro che gli ha tolto la chance di giocare la kermesse continentale un giorno prima dell'esordio contro la Turchia (al suo posto entrò in lista Castrovilli). Sia Tonali che Pellegrini sono già rientrati nel gruppo azzurro, anche se entrambi non sono riusciti ad aiutare la Nazionale, il milanista nei deludenti pari con Svizzera e Irlanda del Nord che ci sono costati gli spareggi, il romanista nelle fasi finali della Nations League (gol nella semifinale persa per 2-1 contro la Spagna). Domani saranno loro però a guidare il centrocampo di Milan e Roma: Tonali in questa stagione è diventato il perno, la certezza di Stefano Pioli e contro i giallorossi lo sarà ancora di più in virtù delle assenze di Kessie e Bennacer convocati dalle rispettive selezioni per la Coppa d'Africa in partenza domenica 9 gennaio. Pellegrini invece tornerà in campo e ritroverà la sua fascia di capitano dopo oltre un mese di stop (lesione al quadricipite della gamba destra contro il Torino il 28 novembre); un rientro fondamentale per la Roma considerando i suoi 8 gol in stagione, conditi pure da tre assist. Pellegrini ritroverà una Roma che sul finire dell'anno ha dato segni di ripresa con il 3-5-2 e dalla sua posizione si capirà se José Mourinho proseguirà con questo sistema o se sposterà il capitano qualche metro più avanti per proporre il 3-4-1-2.