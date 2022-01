Verso Milan-Spezia, Gazzetta: "Per Krunic e Bakayoko è appuntamento al buio. Tocca alla strana coppia"

Per il match di stasera contro lo Spezia, scelte obbligate a centrocampo per Stefano Pioli che dovrà fare a meno dello squalificato Tonali e di Bennacer e Kessie che sono in Coppa d'Africa. "Per Krunic e Bakayoko è appuntamento al buio. Tocca alla strana coppia": è questo il titolo odierno della Gazzetta dello Sport che spiega che contro i liguri toccherà dunque al bosniaco e al francese, i quali giocheranno insieme in mediana dal primo minuto per la prima volta.