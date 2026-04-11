Verso Milan-Udinese: in avanti Saelemaekers e Pulisic con Leao, c'è Ricci in mezzo al campo

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Per la gara di questa sera alle 18 contro l'Udinese a San Siro, Massimiliano Allegri cambia sistema di gioco e anche alcuni interpreti: il 4-3-3 prenderà infatti il posto del 3-5-2 con in attacco il tridente composto da Alexis Saelemaekers a destra, Christian Pulisic a sinistra e Rafael Leao come punta centrale. Novità anche in mezzo al campo dove, accanto ai "soliti" Luka Modric e Adrien Rabiot, stavolta ci sarà Samuele Ricci (Youssouf Fofana ha avuto una sindrome influenzale nei giorni scorsi e non è al meglio). Matteo Gabbia è recuperato, ma partirà dalla panchina, mentre come terzino destro agirà Zachary Athekame. Lo riferisce stamattina Tuttosport.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3)

16 Maignan

24 Athekame 5 De Winter 31 Pavlovic 33 Bartesaghi

4 Ricci 14 Modric 12 Rabiot

56 Saelemaekers 10 Leao 11 Pulisic

A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 23 Tomori 46 Gabbia, 2 Estupinan, 18 Nkunku, 8 Loftus-Cheek, 30 Jashari, 19 Fofana, 7 Gimenez, 9 Fullkrug.