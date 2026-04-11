Verso Milan-Udinese: in avanti Saelemaekers e Pulisic con Leao, c'è Ricci in mezzo al campo
Per la gara di questa sera alle 18 contro l'Udinese a San Siro, Massimiliano Allegri cambia sistema di gioco e anche alcuni interpreti: il 4-3-3 prenderà infatti il posto del 3-5-2 con in attacco il tridente composto da Alexis Saelemaekers a destra, Christian Pulisic a sinistra e Rafael Leao come punta centrale. Novità anche in mezzo al campo dove, accanto ai "soliti" Luka Modric e Adrien Rabiot, stavolta ci sarà Samuele Ricci (Youssouf Fofana ha avuto una sindrome influenzale nei giorni scorsi e non è al meglio). Matteo Gabbia è recuperato, ma partirà dalla panchina, mentre come terzino destro agirà Zachary Athekame. Lo riferisce stamattina Tuttosport.
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3)
16 Maignan
24 Athekame 5 De Winter 31 Pavlovic 33 Bartesaghi
4 Ricci 14 Modric 12 Rabiot
56 Saelemaekers 10 Leao 11 Pulisic
A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 23 Tomori 46 Gabbia, 2 Estupinan, 18 Nkunku, 8 Loftus-Cheek, 30 Jashari, 19 Fofana, 7 Gimenez, 9 Fullkrug.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan