Verso Milan-Udinese, la Gazzetta: "Rebic-Leao tocca a voi"

In vista del match di stasera del Milan contro l'Udinese, l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: "Rebic-Leao: tocca a voi". Senza Ibrahimovic, che sarà assente a causa della lesione muscolare rimediata domenica contro la Roma, Stefano Pioli si affiderà in attacco alla coppia Rebic-Leao. Il tecnico milanista chiederà in particolare ai suoi due attaccanti di non dare punti di riferimento alla difesa friulana.