Verso Verona-Milan. Il CorSport in apertura: "L'ora fatale"

"L'ora fatale". Questo è il titolo principale della prima pagina di oggi del Corriere dello Sport. Fonseca e il Milan: è un bivio. La zona Champions è lontana: Verona può decidere anche il futuro di Paulo.

In merito alla sua posizione, Fonseca ha dichiarato ieri in conferenza stampa: "Se mi sento a rischio? Onestamente no. Non mi sento a rischio. È vero, se parliamo di risultati. Ma tante volte si parla di cose che non si sanno. Ma non posso venire qui e parlare di quello che non penso. Se guardiamo i risultati abbiamo molto da fare, ed è quello che ho detto. Ma sappiamo cosa dobbiamo cambiare in questa squadra".

DOVE VEDERE HELLAS VERONA-MILAN

Data: venerdì 20 dicembre 2024

Ora: 20:45

Stadio: Bentegodi, Verona

Tv: Dazn e Sky Zona Dazn (214)

