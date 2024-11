Vittoria ok, ma prestazione deludente. Il CorSport: "Resta un piccolo Milan"

Vincere era l'unica cosa che contava ieri sera all'U-Power Stadium di Monza. O forse no. Nonostante i tre punti conquistati, il Milan è comunque finito al centro di un vortice di critiche per la prestazione offerta contro i Bagai.

A questo punto potremmo dire che ci si aspettava un altro tipo di reazione da parte della formazione rossonera, che però non è arrivata. Da quanto è arrivato Paulo Fonseca ha sempre decantato la filosofia del "calcio dominante", cosa che però in questo inizio di stagione il Milan non ha praticamente mai fatto, neanche ieri. E nonostante la vittoria, dunque, la prestazione continua a non convincere, al punto che questa mattina Il Corriere dello Sport ha utilizzato parole forti, titolando: "Resta un piccolo Milan".