Due del Milan tra i primi convocati di Corradi per l'Italia U19

Dopo il trionfo del 16 luglio scorso a Malta, la Nazionale Under 19 campione d'Europa riparte dall'amichevole contro l'Albania in programma mercoledì 9 agosto alle ore 17.30 al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Cambia la fascia di età - quest'anno tocca ai 2005, a cui si aggiunge per questo test il 2006 Vittorio Magni del Milan -, cambia anche la guida tecnica, con Bernardo Corradi "promosso" dall'Under 17 che sarà in panchina al posto di Alberto Bollini, che ha guidato gli Azzurrini a un titolo che mancava da 20 anni e che farà parte dello staff di Roberto Mancini in Nazionale A.

La partita contro l'Albania sarà la prima in assoluto della nuova stagione per le Nazionali giovanili italiane, che ripartono quindi dall'esaltante Europeo Under 19 e dal secondo posto dell'Under 20 al Mondiale in Argentina. Gli Azzurrini si raduneranno domani, sabato 5 agosto, e si alleneranno nelle giornate di domenica, lunedì e martedì, prima di affrontare i pari età albanesi.

Il primo impegno ufficiale per l'Under 19 sarà quello nella prima fase di qualificazione all'Europeo in programma a novembre in Svezia, con l'Italia inserita in un girone che comprende anche Svizzera e Liechtenstein. La fase finale si disputerà nell'estate del 2024 in Irlanda del Nord.

L'elenco dei convocati

Portieri: Francesco Borriello (Parma), Francesco Di Bartolo Zuccarello (Lommel), Federico Magro (Lazio);

Difensori: Alessandro Bassino (Juventus), Christian Corradi (Vicenza), Luigi D'Avino (Napoli), Saverio Domanico (Juventus), Vittorio Magni (Milan), Alessandro Milani (Lazio), Filippo Saiani (Spal), Stefano Turco (Juventus);

Centrocampisti: Leonardo Bovo (Inter), Aaron Ciammaglichella (Torino), Luca Di Maggio (Inter), Leonardo Graziani (Roma), Marco Longoni (Spal), Fabio Parravicini (Spal), Daniele Quieto (Inter), Diego Ripani (Juventus);

Attaccanti: Alessandro Bolzan (Roma), Marco Delle Monache (Sampdoria), Nicolò Franzoni (Spal), Francesco Presta (Fiorentina)

Staff - Coordinatore Nazionali Giovanili: Maurizio Viscidi; Allenatore: Bernardo Corradi; Assistente allenatore: Mirco Gasparetto; Preparatore atletico: Marco Montini; Coordinatore area portieri: Gaetano Petrelli; Preparatori dei portieri: Graziano Vinti, Marco Roccati; Match analyst: Leonardo Carletti; Medici: Sebastiano Porcino, Riccardo Monti; Fisioterapisti: Giuliano Gepponi, Andrea Cantera; Segretario: Fabio Ferappi