I risultati del settore giovanile rossonero: Primavera sconfitta a Bologna

vedi letture

Un fine settimana di risultati altalenanti per il nostro Settore Giovanile. Non sorridono le due formazioni Primavera, perché nella domenica di partite la maschile perde a Bologna e la femminile cede in casa alla Juventus. Belle vittorie invece per l'U14 e l'U17 femminili: la prima batte 4-0 la Pioltellese, la seconda 8-0 lo Spezia. Sconfitta casalinga per l'U18, mentre vince l'U13 in casa del Brescia con un netto 6-1. Ecco il dettaglio di tutti i risultati.

I RISULTATI DEL WEEKEND

PRIMAVERA MASCHILE: 6ª giornata, Bologna-Milan 3-1 (10' Bonomi).

PRIMAVERA FEMMINILE: 4ª giornata, Milan-Juventus 2-3 (40' Hu, 45' Longobardi).

UNDER 18: 5ª giornata, Milan-Bologna 0-1.

UNDER 17 FEMMINILE: 3ª giornata, Milan-La Spezia 8-0 (2' e 35' Reccagni; 11' e 21' Tomaselli; 16' e 33' Zecchina; 9'st Di Falco; 27'st Duina).

UNDER 14 FEMMINILE: 3ª giornata, Milan-Pioltellese 4-0 (15' e 3'st Fiore; 27' Parrella; 22'st Ferrari).

UNDER 13: 2ª giornata, Brescia-Milan 1-6 (2 Kostyuk, Crisci, Grimoldi, Miglioranza, Rampoldi).