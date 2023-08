Italia U16, i convocati: ci sono quattro giocatori del Milan

vedi letture

Martedì 22 e giovedì 24, al Centro Tecnico Federale di Coverciano, l'Italia under 16 giocherà una doppia amichevole contro l'Inghilterra.

Per l'occasione Daniele Zoratto ha convocato 23 giocatori classe 2008. Raduno previso per sabato prossimo in serata.

Questo l'elenco dei calciatori:

Portieri

Raffaele Huli (Juventus), Alessandro Longoni (Milan)

Difensori

Tommaso Bolis (Atalanta), Leonardo Bovio (Inter), Thomas Lissi (Inter), Mattia Marello (Udinese), Andrea Natali (Barcellona), Luca Nolli (Milan), Lamberto Peletti (Inter), Luca Reggiani (Sassuolo)

Centrocampisti

Nicolò Ballabio (Monza), Cristian Bagordo (Empoli), Cristian Comotto (Milan), Marco Grisoni Fasana (Inter), Pietro La Torre (Inter), Simone Lontani (Milan), Vincenzo Prisco (Napoli)

Attaccanti

Oliver Blini (Empoli), Danilo Busiello (Empoli), Thomas Campaniello (Empoli), Cristian Carrara (Inter), Samuele Inacio (Atalanta), Edoardo Zanaga (Empoli).