Italia U19, scatta l'operazione Europeo. Tra i pre-convocati il rossonero Bozzolan

A otto giorni dalla partenza per Malta dove lunedì 3 luglio la Nazionale Under 19 farà il suo esordio contro i padroni di casa nella fase a gironi dell’Europeo di categoria, Alberto Bollini ha convocato 27 giocatori per l’ultimo stage prima dell’inizio della rassegna continentale: i ragazzi sono tutti nati nel 2004 salvo Fabio Chiarodia del Werder Brema, Francesco Pio Esposito (Inter) e Luca Lipani (Genoa) che sono del 2005. Gli ultimi due, insieme a Niccolò Pisilli e Giacomo Faticanti della Roma, sono vice campioni del Mondo, categoria Under 20, poiché hanno fatto parte della recente spedizione iridata in argentina che si è conclusa al secondo posto dietro l’Uruguay.

Il raduno si terrà a Coverciano a partire da lunedì 26 per poi terminare il 29 giugno, giorno in cui, dopo la necessaria cernita, sarà resa nota la lista dei 20 convocati per le fasi finali dell’Europeo. La partenza per Malta è prevista il giorno dopo, venerdì 30 luglio. Gli Azzurrini sono stati inseriti nel gruppo A insieme a Malta (si gioca lunedì 3 luglio alle 21), Portogallo (giovedì 6 luglio alle 18) e Polonia (domenica 9 luglio alle 18): le tre gare si disputano a Tà Qali (la prima e la terza al National Stadium; la seconda al Centenarium Stadium). L’altro girone, il gruppo B, è formato da Islanda, Grecia, Norvegia e Spagna. Le prime due dei gironi si qualificano direttamente alle semifinali in programma giovedì 13 luglio; la finale si gioca domenica 16 luglio. Le partite dell’Italia saranno trasmesse in diretta da Rai Sport.

L'elenco dei convocati

Portieri: Nicola Bagnolini (Bologna), Davide Mastrantonio (Triestina), Lorenzo Palmisani (Frosinone);

Difensori: Christian Biagetti (Fiorentina), Andrea Bozzolan (Milan), Fabio Christian Chiarodia (Werder Brema), Alessandro Dellavalle (Torino), Lorenzo Dellavalle (Juventus), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Filippo Missori (Roma), Iacopo Regonesi (Atalanta), Riccardo Stivanello (Bologna);

Centrocampisti: Lorenzo Amatucci (Fiorentina), Giacomo Faticanti (Roma), Luis Hasa (Juventus), Lorenzo Ignacchiti (Empoli), Luca Lipani (Genoa), Cher Ndour (Benfica), Riccardo Pagano (Roma), Niccolò Pisilli (Roma);

Attaccanti: Luigi Cherubini (Roma), Luca D'Andrea (Sassuolo), Francesco Pio Esposito (Inter), Luca Warrick Daeovie Koleosho (Espanyol), Antonio Raimondo (Bologna), Nicolò Turco (Juventus), Samuele Vignato (Monza).

Staff - Allenatore: Alberto Bollini; Coordinatore Nazionali Giovanili: Maurizio Viscidi; Capodelegazione: Evaristo Beccalossi (dal 29 giugno); Assistente Allenatore: Enrico Battisti; Preparatore dei Portieri: Davide Quironi; Preparatore Atletico: Marco Montini; Match Analyst: Francesco Donzella; Medici: Paolo Manetti, Sebastiano Porcino (dal 26 al 28 giugno) e Andrea Redler (dal 28 giugno); Nutrizionista: Micol Purrotti; Fisioterapisti: Giuliano Gepponi e Angelo Cartocci; Addetto Stampa: Giuseppe Ingrati (dal 30 giugno); Ufficio Amministrazione: Andrea Ottaviani (dal 29 giugno); Segretario: Luca Gatto