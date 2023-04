La Giovane Italia - Il Milan si affida a Filippo Scotti per il finale di stagione

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Il Milan Under 17 vince anche l'ultima gara del girone B, conquistando così i 3 punti in casa del Brescia. La squadra allenata da Christian Lantignotti chiude dunque la regular season alle spalle dell'Inter: un secondo posto che vale la qualificazione ai quarti di finale dei play-off scudetto.

Assoluto protagonista del match è stato Filippo Scotti. L'attaccante classe 2006 si è dimostrato un vero incubo non solo per la retroguardia avversaria ma anche per il reparto avanzato, dimostrando un forte spirito di sacrificio ripiegando e recuperando palloni per far ripartire l'azione. Nel primo tempo, con la propria squadra sotto di una rete, si è procurato il rigore trasformato poi dal compagno Tezzele, mentre nella ripresa ha siglato il gol del definitivo 2-3. Da sottolineare, inoltre, il gesto sportivo del giovane calciatore, che al termine della partita è andato a complimentarsi con l'estremo difensore del Brescia per la grande prestazione.

Una pedina fondamentale, dunque, per la formazione rossonera, che mette nel mirino la conquista del tricolore. Non sarà compito semplice per il Diavolo, considerate le diverse Under 17 di ottimo livello, ma con uno Scotti così... la squadra di mister Lantignotti può veramente sognare in grande.