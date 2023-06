Milan Cup 2023: per la Romagna, nel segno dell'inclusività

Fonte: acmilan.com

Al via a Cattolica la 9° edizione del torneo tra le Scuole Calcio rossonere, che si fa internazionale e rivolge una speciale iniziativa a bambine e bambini del territorio colpito dall'alluvione

La passione rossonera affonda le proprie radici nella città di Milano, propagandosi grazie agli oltre 500 milioni di tifosi milanisti, come anche ai giovani atleti, educatori e tecnici che ogni giorno alimentano il progetto AC Milan Academy, in Italia e in tutto il mondo.

Tra venerdì 16 e domenica 18 giugno, lo Stadio Giorgio Calbi di Cattolica, in Emilia-Romagna, sarà catalizzatore di questa passione, ospitando ben 196 partite tra circa 700 bambini e 100 allenatori di 48 Scuole Calcio e Centri Tecnici rossoneri per dare vita alla Milan Cup 2023 by Banco BPM. Giunto alla sua 9° edizione, il torneo vede protagonisti i giovani calciatori delle categorie Pulcini (2012 e 2013) e Primi Calci (2014 e 2015) delle società affiliate al Club, accompagnati dalle loro famiglie per celebrare lo sport come momento di gioia e di condivisione.