Polistina (all. Milan U15): "Abbiamo meritato contro il Bologna, ora testa bassa e umiltà"

Ai microfoni di Milan Tv, l’allenatore del Milan Under 15 Polistina ha parlato così dopo il pari per 1-1 contro il Bologna, risultato grazie a cui i rossoneri si qualificano alle finali dello scudetto: “Sono stati bravi i ragazzi, i selezionatori nell’attività di base, a portare avanti questo gruppo, abbiamo una buona intelaiatura di squadra. Abbiamo avuto dei nuovi arrivi, a inizio stagione c’è stata un po’ di destabilizzazione tra i leader ma dopo più andavamo avanti, più lavoravamo, più i ragazzi si ritrovavano nel gruppo. Oggi hanno meritato questo traguardo. Si sono incontrate la prima e la seconda del girone, tenendo conto che sia all’andata che al ritorno è finita a rete inviolate, siamo stati bravissimi a conquistarci penso la qualificazione a Bologna e oggi il risultato è 1-1 ma nel primo tempo forse meritava qualcosa di più il Milan. Ora bisogna tenere i piedi per terra da parte di tutti, lavorare come abbiamo sempre fatto e tanta, tanta, umiltà perché il Milan merita questo obiettivo”