Settore giovanile, i risultati del weekend rossonero
Tutti i risultati del weekend rossonero relativi al settore giovanile
Tre vittorie su tre nella domenica del nostro Settore Giovanile. In primo piano la Primavera femminile, che si aggiudica il Derby contro l'Inter per 2-0 e dà continuità al successo ottenuto all'esordio. Doppio successo anche contro l'Hellas Verona, con l'Under 15 vittoriosa 1-0 e l'Under 16 con un netto 5-0. Ecco il dettaglio di risultati e marcatori del weekend rossonero.
I RISULTATI DEL WEEKEND:
PRIMAVERA FEMMINILE: 2ª giornata, Milan-Inter 2-0 (8' Strauss, 50'st Dancelli)
UNDER 16: 3ª giornata, Milan-Hellas Verona 5-0 (33' Braida, 5'st e 32'st Cremonesi, 7'st Rossini, 19'st Tebaldi)
UNDER 15: 3ª giornata, Milan-Hellas Verona 1-0 (37' Kostyuk)
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Giornalista di MilanNews.it, dove si occupa di attualità rossonera, approfondimenti e notizie dedicate al Milan e al calciomercato.
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