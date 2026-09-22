Settore giovanile: i risultati del weekend

Settore giovanile: i risultati del weekendMilanNews.it
Oggi alle 19:01Settore Giovanile
di Enrico Ferrazzi
fonte acmilan.com
Il sito ufficiale del Milan riporta i risultati del weekend delle squadre del settore giovanile rossonero

Il sito ufficiale del Milan riporta i risultati del weekend delle squadre del settore giovanile rossonero: "Quattro vittorie nel weekend del nostro Settore Giovanile. Under 15 e Under 16 centrano entrambe il successo contro il Cagliari, rispettivamente per 5-0 e 2-0. Sorride anche l'Under 17, che passa 3-1 sul campo del Vicenza, mentre la Primavera femminile inaugura il proprio campionato con un netto 3-0 ad Arezzo. Sconfitte invece per Primavera maschile e Under 18. Ecco il dettaglio di risultati e marcatori del fine settimana rossonero.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA MASCHILE: 5ª giornata, Milan-Roma 0-1

PRIMAVERA FEMMINILE: 1ª giornata, Arezzo-Milan 0-3 (8' Di Falco, 12' Strauss, 47'st Ferranti)

UNDER 18: 4ª giornata, Milan-Inter 1-6 (7' rig. Jadid)

UNDER 17: 3ª giornata, Vicenza-Milan 1-3 (40' Marasco, 26'st Seye, 48'st Braida)

UNDER 16: 2ª giornata, Milan-Cagliari 2-0 (19' Rossini, 49'st Cremonesi)

UNDER 15: 2ª giornata, Milan-Cagliari 5-0 (27' Marku, 28' e 7'st Fresolone, 32' Salama, 13'st Crisci)". 