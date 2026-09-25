Settore giovanile, il programma del weekend: domenica derby per la Primavera Femminile
Il sito ufficiale del Milan riporta il programma delle gare delle squadre del settore giovanile rossonero in questo weekend: "Weekend concentrato interamente nella giornata di domenica per il Settore Giovanile rossonero, con tre partite di campionato in programma al PUMA House of Football. Riflettori sulla Primavera femminile, attesa dal Derby contro l'Inter dopo il successo all'esordio ad Arezzo. Tornano in campo anche Under 15 e Under 16, entrambe impegnate contro l'Hellas Verona dopo le vittorie ottenute nell'ultimo turno contro il Cagliari. Appuntamenti per dare continuità al buon avvio di stagione delle formazioni rossonere.
IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:
DOMENICA 27 SETTEMBRE
UNDER 15: 3ª giornata, Milan-Hellas Verona, ore 12.00 - PUMA House of Football
UNDER 16: 3ª giornata, Milan-Hellas Verona, ore 14.00 - PUMA House of Football
PRIMAVERA FEMMINILE: 2ª giornata, Milan-Inter, ore 15.00 - PUMA House of Football".
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