Settore giovanile, il programma del weekend: domenica derby per la Primavera Femminile

Settore giovanile, il programma del weekend: domenica derby per la Primavera FemminileMilanNews.it
Oggi alle 20:25Settore Giovanile
di Enrico Ferrazzi
fonte acmilan.com
Il programma del weekend del settore giovanile del Milan prevede solo tre gare in programma tutte domenica, tra cui il derby della Primavera Femminile

Il sito ufficiale del Milan riporta il programma delle gare delle squadre del settore giovanile rossonero in questo weekend: "Weekend concentrato interamente nella giornata di domenica per il Settore Giovanile rossonero, con tre partite di campionato in programma al PUMA House of Football. Riflettori sulla Primavera femminile, attesa dal Derby contro l'Inter dopo il successo all'esordio ad Arezzo. Tornano in campo anche Under 15 e Under 16, entrambe impegnate contro l'Hellas Verona dopo le vittorie ottenute nell'ultimo turno contro il Cagliari. Appuntamenti per dare continuità al buon avvio di stagione delle formazioni rossonere.

IL PROGRAMMA DEL WEEKEND:

DOMENICA 27 SETTEMBRE

UNDER 15: 3ª giornata, Milan-Hellas Verona, ore 12.00 - PUMA House of Football

UNDER 16: 3ª giornata, Milan-Hellas Verona, ore 14.00 - PUMA House of Football

PRIMAVERA FEMMINILE: 2ª giornata, Milan-Inter, ore 15.00 - PUMA House of Football". 