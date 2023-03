Primavera Femminile, il Milan batte l'Inter 7-1! Rossonere prime e imbattute nel 2023

Fonte: acmilan.com

MilanNews.it

Non si fermano più. La Primavera Femminile ha superato l'ostacolo Derby in grande stile, vendicando la sconfitta della gara d'andata con un perentorio 7-1 sul campo dell'Inter a Sesto San Giovanni. Quattro gol di Sevenius, tre di Bahlouli per un successo che vale il primato solitario in classifica, complice la sconfitta della Juventus contro il Sassuolo.

"Un Derby che è cominciato un po' in salita - ha commentato Mister Corti - perché abbiamo subito preso gol e questo è un aspetto che dobbiamo migliorare, per approcciare sempre le partite nel modo giusto. Però le ragazze hanno reagito benissimo e hanno provato a giocare seguendo ciò che avevamo preparato in settimana, sfruttando molto il gioco sugli esterni. Oona e Nesrine hanno portato la qualità che le contraddistingue".