Settore giovanile: i risultati dello scorso weekend

Vince e convince la Primavera maschile, che batte al PUMA House of Football il Bologna per 3-1 e rimane ancora e sempre protagonista nella zona di vertice. Non sorride, invece, la Primavera femminile, ko a Vinovo a domicilio della capolista. Niente da fare l'Under 18 a Roma, nemmeno per l'Under 17 sorpresa dall'Udinese. Esagerato in positivo il bilancio di Under 16 e Under 15 a Südtirol: doppio e largo successo esterno, 8-0 e 3-0.

I RISULTATI DEL WEEKEND:

PRIMAVERA: 23ª giornata, Milan-Bologna 3-1 (15' Liberali, 16'st Comotto, 18'st Scotti)

PRIMAVERA FEMMINILE: 15ª giornata, Juventus-Milan 2-0

UNDER 18: 20ª giornata, Roma-Milan 2-1 (19'st Batistini)

UNDER 17: 17ª giornata, Milan-Udinese 0-3

UNDER 17 FEMMINILE: Campionato, Victoria-Milan 1-4 (23' Bertoni, 34' Zecchina, 7'st Elshami, 9'st Dancelli)

UNDER 16: 16ª giornata, Südtirol-Milan 0-8 (20' e 15'st Avogadro, 31' Di Marco, 10'st Seye, 13'st Rusu, 18'st Mercogliano, 25'st Morellini, 26'st Bonomi)

UNDER 15: 16ª giornata, Südtirol-Milan 0-3 (25' e 9'st Jadid, 18'st Fall)

UNDER 14: Campionato, Como-Milan 3-3 (Cazzaniga, Boniforti, Cenedese)

UNDER 14 FEMMINILE: Campionato, Milan-Agrispor 2-2 (Ferrari x2)

UNDER 13: Campionato, Alcione-Milan 1-4 (Miglioranza x2, Crisci, Colombo)